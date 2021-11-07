Девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире

Девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире
Виктория стала одной из самых красивых девочек в мире. Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербург

Петербурженка получила второй по значимости титул на международном конкурсе красоты.

Петербурженку Викторию Иванову признали одной из самых красивых девочек мира. Подросток, поучаствовавшая в международном конкурсе красоты среди подростков Miss Teen TOP of the World – Princess TOP of the World 2021, получила второй по значимости титул. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в Федерации миссис Санкт-Петербург.

Родители Виктории уверяют, что она является потомком одной из ветвей династии Романовых. О школьнице известно, что раньше она занималась балетом, а сейчас увлекается музыкой и мечтает стать врачом.

За титул вместе с Викторией боролись девочки-подростки в возрасте от 13 до 19 лет из разных стран мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский конкурс красоты в Анталье выиграла девятилетняя россиянка.

конкурс красоты новости СПб


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире
В «Новой Голландии» начали заливать каток
Суд арестовал всех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в ...
Зарплатные ожидание петербурженок оказались ниже, чем у мужчин
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней ...
На Урале подросток сбежала из приемной семьи и попросилась в детдом
Терапевт рассказала, как вернуть память после коронавируса
Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит»