Девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире

Виктория стала одной из самых красивых девочек в мире. Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербург

Виктория стала одной из самых красивых девочек в мире. Фото: Федерация Миссис Санкт-Петербург

Петербурженка получила второй по значимости титул на международном конкурсе красоты.

Петербурженку Викторию Иванову признали одной из самых красивых девочек мира. Подросток, поучаствовавшая в международном конкурсе красоты среди подростков Miss Teen TOP of the World – Princess TOP of the World 2021, получила второй по значимости титул. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в Федерации миссис Санкт-Петербург.

Родители Виктории уверяют, что она является потомком одной из ветвей династии Романовых. О школьнице известно, что раньше она занималась балетом, а сейчас увлекается музыкой и мечтает стать врачом.

За титул вместе с Викторией боролись девочки-подростки в возрасте от 13 до 19 лет из разных стран мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детский конкурс красоты в Анталье выиграла девятилетняя россиянка.