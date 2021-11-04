Детский конкурс красоты в Анталье выиграла девятилетняя россиянка

Девятилетняя девочка из России Еванжелина Мельникова победила в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который прошел в Анталье.

Юная россиянка завоевала титул «Маленькая мисс Евразии-2021», сообщает ТАСС. За звание самой красивой девочки континента боролись 20 участниц из разных стран — Германии, Турции, России, Украины и других.

До участия в международном этапе Еванжелина Мельникова, как и девочки из других стран, прошли отбор на национальном уровне, выиграв конкурсы красоты на своей родине.

Россиянка увлекается балетом. Она уже выполнила первую поддержку с маэстро Сергеем Филиным, сыграла одну из главных ролей в балете на льду Евгения Плющенко «Золушка» и выступила вместе с примой Большого театра Ольгой Смирновой. Жюри высоко оценило пластику и грацию девочки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Алые паруса» вышли в финал международного конкурса в номинации за лучшее промо.