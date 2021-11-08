На Славы неадекватного мужчину доставил из-под колес авто с помощью домкрата

Пешеход вел себя странно и в итоге его сбила легковушка.

Во Фрунзенском районе 7 ноября произошла жесткая авария с участием странного пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Славы. Неадекватный мужчина лет 30-40, который как будто находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к людям на трамвайной остановке. После этого он перелез через ограждение, прыгал на автомобили и в итоге угодил под легковушку. Машина наехала на ноги странного горожанина. Чтобы вызволить его, пришлось использовать домкрат.

На место инцидента приезжали медики, о состоянии пострадавшего никакой информации не поступало.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину. Пострадавшего передали медикам.