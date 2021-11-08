В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и мокрый снег

В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и мокрый снег
Ожидается гололедица. Фото: pixabay

Во вторник, 9 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью северный, днем северо-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -1…-6 градусов, местами температура воздуха будет достигать -8 градусов. Днём ожидается +2…-3 градуса.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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