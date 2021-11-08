Застолье с сожительницей закончилось для жителя Шушар ножом в животе

В Пушкинском районе Петербурга местный житель попал в больницу с ножевым ранением после застолья с сожительницей.

Инцидент произошел в субботу, 6 ноября, в поселке Шушары. Вечером в отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме №6 в Вилеровском переулке произошла поножовщина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что около 20:20 в квартире 35-летняя хозяйка квартиры нанесла ножевое ранение своему 32-летнему сожителю. Перед этим горожане выпивали спиртное.

Мужчину госпитализировали с колото-резаной раной брюшной полости в тяжелом состоянии. Подозреваемую задержали, в отношении нее составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна