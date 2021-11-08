В Красносельском районе произошла стрельба

В Красносельском районе произошла стрельба
Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга мужчина получил огнестрельное ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 6 ноября.

По предварительной информации, около 22:40 в поселке Сергиево у д. 1 по пр. Ленина неизвестный мужчина из неустановленного оружия выстрелил в пострадавшего и с места скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением живота со сквозным ранением тонкой кишки и большого сальника, алкогольным опьянением тяжелой степени, в тяжёлом состоянии.

По подозрение задержан водитель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.

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