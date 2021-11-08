Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID сократился вдвое

Срок действия сертификатов о вакцинации от COVID сократился вдвое
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Привитым от COVID-19 петербуржцам начали сокращать вдвое срок действия QR-кодов, подтверждающих прививку.

Об этом стало известно утром в понедельник, 8 ноября. Сегодня на портале «Госуслуги» обновилась информация о сроках действия QR-кодов. Это произошло в связи с приказом Минздрава о новой форме сертификатов.

Петербуржцы заметили, что срок действия QR-кодов уменьшился с одного года до шести месяцев.

При этом нововведение будет действовать не для всех. Если сертификат был сформирован до изменений, он автоматически переоформится до 1 марта еще на полгода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, который на данный момент считается одним из самых неагрессивных. Сейчас появляются новые мутации – прививки способны защитить и от них, но человек находится в безопасности уже меньший срок. Именно поэтому в Минздраве обсуждают возможность сокращения срока действия QR-кодов.

QR-коды госуслуги новости СПб


 

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