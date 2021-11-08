Житель Сестрорецка перевел проститутке почти 70 тысяч, а она не пришла

Девушка получила деньги, но на встречу не явилась. Фото: unsplash.com

Девушка получила деньги, но на встречу не явилась. Фото: unsplash.com

В Курортном районе Петербурга местный житель, жаждущий интим-услуг, стал жертвой мошенничества. Его обманула проститутка.

В воскресенье, 7 ноября, в отделение полиции обратился житель Сестрорецка. Он рассказал, что заказал встречу с девушкой через сайт «Проститутки г. СПБ». После неизвестная сказала заявителю перевести деньги на указанную ей карту и ожидать у магазина «Перекресток» на улице Володарского.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мужчина перевел 68 800 рублей. Однако девушка на встречу так и не пришла.

Теперь девушку ищут за мошенничество. Уголовно дело пока не возбуждено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две секс-работницы напали на жителя Петербурга после совместной ночи, которую он не хотел оплачивать. Как оказалось, мужчина не знал о том, что они трансгендеры.