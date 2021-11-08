Число госпитализаций с COVID в Петербурге упало почти до 300 за сутки

За последние сутки в городские больницы поступили 314 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За последние сутки в городские больницы поступили 314 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за прошедшие сутки на лечение в стационары поступили 314 человек с коронавирусом и пневмониями. Этот показатель снизился к концу нерабочей недели.

В городе по состоянию на 8 ноября на лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 7 909 тыс. человек. реанимации – 740 пациентов, на ИВЛ – 390 человек. На амбулаторном лечении находятся 41 062 петербуржца, на карантине – 3734, 144 человека были выписаны.

Как сообщили на сайте Смольного, всего в городских медучреждениях развёрнуто 9488 коек для пациентов с коронавирусом, свободны — 33%.

Напомним, в Петербурге за минувшие сутки выявили 2597 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировали 1 190 летальных исходов. При этом 25 582 человека смогли вылечиться от инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп.