Московский зоопарк с 8 ноября вводит систему QR-кодов

Сейчас зоопарк работает с 9 до 17 часов. Фото: pixabay

Сейчас зоопарк работает с 9 до 17 часов. Фото: pixabay

Московский зоопарк с понедельника, 8 ноября, начнет пускать посетителей в павильоны по QR-кодам.

Как сообщает «Москва.ру«, жители и гости столицы смогут пройти в павильоны зоопарка только с QR-кодом. Подойдет любой из трех видов: о вакцинации, о перенесенном в последние полгода коронавирусе или с отрицательным ПЦР-тестом, действующим три дня.

Зоопарку разрешается работать с заполняемостью павильонов и постоянных выставок на уровне до 70%.

Сейчас зоопарк работает с 9 до 17 часов. Вход закрывается в 16 часов. На территорию можно попасть через Главный вход или вход в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы. Кроме того, зайти в зоопарк можно через сувенирный магазин на Красной Пресне.

Билеты продаются онлайн или в терминалах на главном входе и со стороны Детского зоопарка. Пройти на общую территорию можно без QR-кодов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Госуслугах» произошел сбой после информации о проблемах с QR-кодами.