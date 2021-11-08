Огонь уничтожил автомобиль на улице Красина

Огонь уничтожил автомобиль на улице Красина
Огонь полностью охватил машину. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня днем в Красногвардейском районе Петербурга полностью сгорел отечественный легковой автомобиль.

Очевидцы рассказали об автомобильном пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось сегодня днем на улице Красина. Загорелась легковушка «Лада», припаркованная на обочине. Огонь полностью охватил машину, она выгорела по всей площади. Черный дым от пожара был виден издалека.

На месте ЧП, судя по снимкам пользователей, работали сотрудники МЧС. Автомобиль уже потушили.

Огонь полностью охватил машину. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Причины пожара пока что неизвестны. Информации о возможных пострадавших в результате инцидента также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева.

автомобильный пожар новости СПб улица красина


 

Новости партнеров
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Огонь уничтожил автомобиль на улице Красина
Врачи предупредили жителей Петербурга об опасности парагриппа
Почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за ...
В тоннеле дамбы на КАД ограничат движение, чтобы оценить ущерб от ДТП с ...
Московский зоопарк с 8 ноября вводит систему QR-кодов
АБН собирает бизнес Петербурга на 20-летний юбилей
СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне
Новый кампус СПбГУ затопило во время дождей