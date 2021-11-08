Огонь уничтожил автомобиль на улице Красина

Сегодня днем в Красногвардейском районе Петербурга полностью сгорел отечественный легковой автомобиль.

Очевидцы рассказали об автомобильном пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось сегодня днем на улице Красина. Загорелась легковушка «Лада», припаркованная на обочине. Огонь полностью охватил машину, она выгорела по всей площади. Черный дым от пожара был виден издалека.

На месте ЧП, судя по снимкам пользователей, работали сотрудники МЧС. Автомобиль уже потушили.

Причины пожара пока что неизвестны. Информации о возможных пострадавших в результате инцидента также нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева.