Express: чеснок поможет диабетикам снизить сахар в крови

Express: чеснок поможет диабетикам снизить сахар в крови
Чеснок поможет диабетикам снизить сахар в крови. Фото: pixabay.com

Специалисты назвали продукт, который может помочь людям, страдающим диабетом, снизить уровень сахара в крови.

Продуктом, который поможет диабетика снизить количество сахара в крови, стал чеснок. Британское издание Express приводит рекомендации врача Сары Брюэр.

Эксперт считает, что в чесноке содержится вещество аджоен, которое может снизить уровень сахара в крови на 25 процентов. Также, если употреблять два-три зубчика чеснока в день, то можно снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином. Кроме того, чеснок способствует уменьшение риска сердечного приступа и инсульта на 25%.

Если нет желание употреблять чеснок в зубчиках, то можно использовать масло, которое также повышает усвояемость глюкозы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что холестерин в небольших количествах приносит пользу для организма, однако повышение его уровня в крови может обернуться высоким риском возникновения инсульта и инфаркта, поэтому, чтобы снизить вероятность развития проблем с сердцем поможет употребление, например, клетчатки в картофеле.

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