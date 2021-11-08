Express: чеснок поможет диабетикам снизить сахар в крови

Специалисты назвали продукт, который может помочь людям, страдающим диабетом, снизить уровень сахара в крови.
Продуктом, который поможет диабетика снизить количество сахара в крови, стал чеснок. Британское издание Express приводит рекомендации врача Сары Брюэр.
Эксперт считает, что в чесноке содержится вещество аджоен, которое может снизить уровень сахара в крови на 25 процентов. Также, если употреблять два-три зубчика чеснока в день, то можно снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином. Кроме того, чеснок способствует уменьшение риска сердечного приступа и инсульта на 25%.
Если нет желание употреблять чеснок в зубчиках, то можно использовать масло, которое также повышает усвояемость глюкозы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что холестерин в небольших количествах приносит пользу для организма, однако повышение его уровня в крови может обернуться высоким риском возникновения инсульта и инфаркта, поэтому, чтобы снизить вероятность развития проблем с сердцем поможет употребление, например, клетчатки в картофеле.