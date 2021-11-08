От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота

От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота
От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота. Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Мелкий рогатый скот в Ленобласти активно вакцинируют от оспы. На 8 ноября привили около 45% особей.

Специалисты по работе с животными 47 региона решили заняться вакцинацией мелкого рогатого скота в Ленобласти. Об этом сообщает 47channel со ссылкой на управление ветеринарии Ленобласти.

На сегодняшний день, 9 ноября, вакцинация уже завершена в Волосовском районе и в прилегающей буферной зоне. Там привили всех овец и коз, которые могут быть восприимчивы к оспе.

Ветеринары регулярно обследуют личные подсобные и крестьянские хозяйства для предотвращения возникновения очагов оспы. Каждому владельцу коз и овец вручается брошюра и памятка, в которых можно найти всю необходимую информацию о возникновении болезни у овец и коз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые животные могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Коронавирусом могут заболеть не только кошки и собаки, но и дикие животные

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