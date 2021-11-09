Спасатели потушили кухню в квартире на Садовой

Спасатели потушили кухню в квартире на Садовой
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 9 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:47 мск.

Пожар произошел на улице Садовая, дом 67. На кухне обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 01:37 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб.

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