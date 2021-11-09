В Петербурге начал действовать временный запрет на работу кафе и кинотеатров по ночам

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

Рестораны, бары и кофейни, хотя и вернулись к работе, находятся в очень неустойчивом положении. Фото: pixabay.com

После окончания нерабочих дней в Петербурге вступили в силу новые ковид-ограничения.

Согласно последней по времени редакции «антиковидного» постановления правительства города № 121, только до 23:00 смогут работать предприятия общественного питания, концертные залы, кинотеатры, цирки, любые другие организации исполнительских искусств, а также аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки.

Проведение культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, физкультурных, торжественных и досуговых мероприятий разрешили, но также до 23:00. На них могут присутствовать не более 40 участников, если больше, то придется согласовывать с властями. С 15 числа это правило также нужно будет соблюдать при посещении бассейнов, фитнес-центров, спортзалов, развлекательных заведений и церемонии регистрации брака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последнее время спрос на прививку вырос в несколько раз, поэтому записаться в медучреждения не так-то просто. Поэтому было решено увеличить глубину записи на портале «Здоровье петербуржца» в два медучреждения.