В Петербурге во вторник утром 5-балльные пробки

В Петербурге с утра на дорогах зафиксированы 5-балльные пробки. Во вторник утром, 9 ноября, многие водители столкнулись с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 4-балльные трудности будут продолжаться вплоть до 14:00.

«Красные» участки замечены на набережной Обводного канала, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Пироговской набережной, на Троицком мосту, на набережной Макарова, на Большом проспекте П.С., на Ленинском проспекте, на проспекте Ветеранов, на Волховском проспекте, на Камчатской улице, на Малоохтинском проспекте, на Заневском проспекте.