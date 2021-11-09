Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени

Во вторник, 9 ноября, в Петербурге ожидается похолодание. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, обойдется без осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Температурный фон будет на 3-4° ниже климатической нормы.

«Сегодня метеорологические условия будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона», — сообщили Леус.

Днем столбики термометров покажут -1…+1 градус. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что около нормы.

«Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха опустилась до -3,0°», — отметил синоптик.

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