В мире коронавирус выявили почти у 251 млн человек

По всему миру продолжают устанавливать новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают устанавливать новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 250 млн 911 тыс. 685 человек.

По данным SCMP на вторник, 9 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 63 тыс. 479 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 46 млн 613 тыс. 141 человек, на втором месте Индия — 34 млн 377 тыс. 113, затем идет Бразилия 21 млн 886 тыс. 77 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 8 млн 873 тыс. 655 человек, умерло при этом 249 тыс. 215 пациентов.

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