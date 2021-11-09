Пьяные посиделки на проспекте Космонавтов закончились ножевым ранением

В Московском районе Петербурга женщина получила ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 8 ноября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 18 корп. 1 по проспекте Космонавтов.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. Джанилидзе с резаной раной грудной клетки слева. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По подозрению задержан гражданин Узбекистана. По предварительной информации, во время внезапно возникшего конфликта в ходе совместного распития спиртных напитков он нанес женщине ножевое ранение

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в ночь с 8 на 9 ноября около 23:50 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бытовка размером 2х4 метра. По прибытию на место удалось установить, что огонь занял площадь 6 квадратных метров.