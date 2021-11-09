Сломанный трамвай заблокировал движение на Большом проспекте

В Петербурге сломавшийся трамвай перегородил Большой проспект. В результате скопилась пробка.

«На Большом все стоят. Ждут пока починят трамвай», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Фотографиями с места затора поделились очевидцы в соцсетях.

«Трамвай должен уйти на окраины , стать скоростным и современным заменив пригородные электрички!», — пишут пользователи Сети.

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