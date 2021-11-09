В Петербурге больную туберкулезом отправили на принудительное лечение

В Петербурге больную туберкулезом отправили на принудительное лечение
Петербурженка находится на принудительном лечении. Фото: pexels.com

Судебные приставы Центрального района по Петербургу, работая совместно с бывшим работодателем нарушительницы, сумели в принудительном порядке госпитализировать женщину в противотуберкулезный диспансер.

37-летняя петербурженка, имея социально опасную болезнь, не желала самостоятельно отправляться на лечение в «Противотуберкулезный диспансер №8». При том, что Смольнинский районный суд уже давно вынес данное решение.

Розыскные мероприятия помогли установить, что больная туберкулезом предоставила поддельную санитарную книжку и устроилась на работу в продуктовый магазин в Шушарах.

Когда приставы прибыли на место работы гражданки, петербурженку уже уволили из-за ненастоящей справки о своем здоровье. Приставы предложили директору продуктового вызвать экс-сотрудницу будто бы для выдачи зарплаты. Нарушительницу «взяли» и доставили в специализированное медицинское учреждение. В даннный момент женщина получает полноценное лечение и не представляет угрозы для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.

новости СПб происшествие противотуберкулезный диспансер судебные приставы туберкулез


 

Новости партнеров
Регионы продлевают локдаун: чего ждать петербуржцам
Регионы продлевают локдаун: чего ждать петербуржцам
"Петроэлектросбыт» начнет собирать с петербуржцев плату за радио, которым никто не пользуется
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге больную туберкулезом отправили на принудительное лечение
В Москве пропал сын бизнесмена Хасбулатова, открывшего в СССР первый ...
В Хельсинки отказались от мяса и одноразовой посуды на городских мероприятиях
В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают укрепить иммунитет осенью
В Петербурге в среду ожидается дождь с мокрым снегом
Петербуржец, который укусил полицейского, получил два года условно
Бастрыкин возобновил дело о нарушении требований сохранения памятника ...
В Ленобласти еще 392 человека заболели коронавирусом