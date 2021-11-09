В Петербурге больную туберкулезом отправили на принудительное лечение

Судебные приставы Центрального района по Петербургу, работая совместно с бывшим работодателем нарушительницы, сумели в принудительном порядке госпитализировать женщину в противотуберкулезный диспансер.

37-летняя петербурженка, имея социально опасную болезнь, не желала самостоятельно отправляться на лечение в «Противотуберкулезный диспансер №8». При том, что Смольнинский районный суд уже давно вынес данное решение.

Розыскные мероприятия помогли установить, что больная туберкулезом предоставила поддельную санитарную книжку и устроилась на работу в продуктовый магазин в Шушарах.

Когда приставы прибыли на место работы гражданки, петербурженку уже уволили из-за ненастоящей справки о своем здоровье. Приставы предложили директору продуктового вызвать экс-сотрудницу будто бы для выдачи зарплаты. Нарушительницу «взяли» и доставили в специализированное медицинское учреждение. В даннный момент женщина получает полноценное лечение и не представляет угрозы для окружающих.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал.