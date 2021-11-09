«Газпром» создаст экогалерею на 21 тысячу «квадратов» у «Лахта Центра»

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"Газпром" намерен за 5 лет создать на участке экогалерею. Фото: СПб ГУП "

ПАО Газпром построит экогалерею рядом с Лахта Центром Санкт-Петербурга.

Для этих целей «Газпром» получил в аренду земельный участок на Приморском проспекте рядом с «Лахта Центром». Строительство планируется завершить за пять лет.

Как сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 9 ноября, площадь экогалереи составит 21 тыс. квадратных метров. Она будет состоять из куполов «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия.

Кроме того, на участке будут созданы многофункциональные спортивные площадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Лахта Центра» появится оздоровительно-термальный комплекс за 450 миллионов. Посещение комплекса будет доступно для всех гостей и жителей Северной столицы.

"экогалерея" газпром лахта-центр


 

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