«Газпром» создаст экогалерею на 21 тысячу «квадратов» у «Лахта Центра»

"Газпром" намерен за 5 лет создать на участке экогалерею. Фото: СПб ГУП "

"Газпром" намерен за 5 лет создать на участке экогалерею. Фото: СПб ГУП "

ПАО Газпром построит экогалерею рядом с Лахта Центром Санкт-Петербурга.

Для этих целей «Газпром» получил в аренду земельный участок на Приморском проспекте рядом с «Лахта Центром». Строительство планируется завершить за пять лет.

Как сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 9 ноября, площадь экогалереи составит 21 тыс. квадратных метров. Она будет состоять из куполов «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия.

Кроме того, на участке будут созданы многофункциональные спортивные площадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Лахта Центра» появится оздоровительно-термальный комплекс за 450 миллионов. Посещение комплекса будет доступно для всех гостей и жителей Северной столицы.