«Газпром» создаст экогалерею на 21 тысячу «квадратов» у «Лахта Центра»

ПАО Газпром построит экогалерею рядом с Лахта Центром Санкт-Петербурга.
Для этих целей «Газпром» получил в аренду земельный участок на Приморском проспекте рядом с «Лахта Центром». Строительство планируется завершить за пять лет.
Как сообщила пресс-служба Смольного во вторник, 9 ноября, площадь экогалереи составит 21 тыс. квадратных метров. Она будет состоять из куполов «Мир идей», «Мир смыслов», «Мир образов». Там будут проводиться выставки, семинары и конференции, культурно-образовательные мероприятия.
Кроме того, на участке будут созданы многофункциональные спортивные площадки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Лахта Центра» появится оздоровительно-термальный комплекс за 450 миллионов. Посещение комплекса будет доступно для всех гостей и жителей Северной столицы.