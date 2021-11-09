Мишустин: бумажные сертификаты вакцинации начнут выдавать в МФЦ

Мишустин: бумажные сертификаты вакцинации начнут выдавать в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву совместно с другими ведомствами утвердить порядок выдачи сертификатов. Фото: kremlin.ru

Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября в МФЦ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премьер поручил Минцифры и Минздраву до 14 ноября утвердить порядок получения сертификата, сообщили на сайте правительства.

Услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» или не имеют возможности распечатать документ.

Напомним, в России с 8 ноября вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации от коронавируса и перенесенной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

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