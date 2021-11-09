В локдаун в транспорте Ленобласти поймали более 50 безмасочников

Сотрудники комитета по транспорту в Ленобласти в период нерабочих дней более полусотни протоколов о нарушении масочного режима.

В областном правительстве сообщили, что безмасочников искали в электричках, на вокзалах и в автобусах. Власти выявили 57 пассажиров, которые проигнорировали требование о соблюдении масочного режима. Нарушителям выписали протоколы. Кроме того, сотрудники комитета провели более 130 профилактических бесед.

По словам главы ведомства Михаила Присяжнюка, проверки проводятся на всех транспортных направлениях без исключения. Он напомнил, что ношение масок в общественном транспорте и на вокзалах является обязательным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Площади Александра Невского» оштрафовали четверых безмасочников.