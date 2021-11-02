На «Площади Александра Невского» оштрафовали четверых безмасочников

На крайние меры иду только тогда, когда человек отказывается соблюдать меры предосторожности даже после просьбы.

В петербургском метрополитене сегодня, 2 ноября, проверили соблюдение масочного режима. Нарушителей ловили на станции «Площадь Александра Невского». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Известно, что нарушителей искали в вестибюле, на платформе и в вагонах. В первую очередь, отметили в ведомстве, с людьми проводится профилактическая работа. Безмасочникам объясняют важность соблюдения мер предосторожности. Особо упрямым выписываются штрафы – таких оказалось четверо. Двух повстречали на платформе, еще двоих – в вагонах.

«Основное внимание было уделено разъяснительной работе, поскольку цель — не оштрафовать, а предупредить нарушения»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в первый раз безмасочников штрафуют на четыре тысячи рублей, при повторном нарушении – на пять тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге автобусы останавливаются, если пассажир не надевает маску.