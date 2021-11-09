Полыхающую пристройку к сауне в Невском районе тушат 25 спасателей

Пожар в переулке Челиева, 13. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в переулке Челиева, 13. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга произошел пожар в сауне. На борьбу с огнем прибыли 25 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 9 ноября, по адресу: переулок Челиева, 13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:18. К месту ЧП спасатели прибыли на 5 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, сауна находится в кирпичном монолитном здании размером 40×120 метров. Пламенем охвачены первый и второй этажи, огонь распространяется на третий. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Как сообщили в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», пожарным было трудно подъехать к месту происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на складе в Пушкинском районе локализовали, комплекс частично обрушился.