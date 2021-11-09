Москвичей предупредили о самой холодной предстоящей ночи

Погода в предстоящую ночь в Москве обещает быть самой холодной этой осенью. В главном российском городе подморозит до -7 градусов.

Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, ночь с 9 на 10 ноября будет самой холодной с начала этой осени. Он рассказал, что сегодня жители столицы могли наблюдать красный закат, который является приметой наступающих холодов.

«Предстоящая ночь в Москве станет самой студеной в сезоне – ударят морозцы до -2…–7», — отметил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин ответил на вопрос о новых мерах по COVID в Москве. Собянин подчеркнул, что число инфицированных снизилось на 15%. И добавил, что необходимо и дальше работать над стабилизацией ситуации.