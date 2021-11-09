Собянин ответил на вопрос о новых мерах по COVID в Москве

Решения о новых мерах по противодействию распространению COVID-19 в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. По его словам, ситуация с заболеваемостью в городе после нерабочих дней улучшилась.

Как сообщил ТАСС, Собянин подчеркнул, что число инфицированных снизилось на 15%. И добавил, что необходимо и дальше работать над стабилизацией ситуации.

Напомним, Москва стала лидером среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19 (5 287), следом идет Московская область (2 818), третье место занял Петербург (2 680).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки.