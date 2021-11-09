В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки

В России зафиксирован новый максимум по суточной смертности от коронавирусной инфекции — 1 211.

Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее скончались 1190 заболевших. За все время пандемии от новой болезни скончались 249 215 человек.

Больше всего случаев инфицирования было зафиксировано в Москве (5 287), Московской области (2 818) и Петербурге (2 680).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы. Туроператоры предлагают поездки для вакцинации против COVID-19 из России в Грецию, Хорватию, Словению, Сербию.