Спрос на вакцинные туры среди россиян за месяц вырос на 50%

Спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».
Интерес к поездкам за границу с целью вакцинации многократно увеличился, в неделю приходит более сотни запросов на такие туры, сообщили представители туроператора ПАКС. В компании BSI Group сообщают о 50-процентном росте спроса за октябрь.
Туроператоры предлагают поездки для вакцинации против COVID-19 из России в Грецию, Хорватию, Словению, Сербию.
«Спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в неделю», — рассказали в компании «Русский Экспресс», сравнив данные за сентябрь и октябрь.
По данным туроператоров, оформлять заявку надо как минимум за 4 недели.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранцы отменяют туры в Россию из-за недействительности QR-кода за зарубежную прививку.