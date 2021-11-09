Спрос на вакцинные туры среди россиян за месяц вырос на 50%

Спрос на вакцинные туры среди россиян за месяц вырос на 50%
Специалисты заявили, что за последние 1,5 месяца они получили «шквал звонков» от агентов и клиентов с запросами на подобные путевки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в разы. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров».

Интерес к поездкам за границу с целью вакцинации многократно увеличился, в неделю приходит более сотни запросов на такие туры, сообщили представители туроператора ПАКС. В компании BSI Group сообщают о 50-процентном росте спроса за октябрь.

Туроператоры предлагают поездки для вакцинации против COVID-19 из России в Грецию, Хорватию, Словению, Сербию.

«Спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60-70 заявок в неделю», — рассказали в компании «Русский Экспресс», сравнив данные за сентябрь и октябрь.

По данным туроператоров, оформлять заявку надо как минимум за 4 недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иностранцы отменяют туры в Россию из-за недействительности QR-кода за зарубежную прививку.

вакционные туры коронавирусная пандемия


 

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