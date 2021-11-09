Швейцарские медики развеяли популярный миф о глубоком сне

У людей с бессонницей тесты показали совпадение как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми. Фото: unsplash

У людей с бессонницей тесты показали совпадение как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми. Фото: unsplash

Медики развеяли одно из самых популярных заблуждений о связи глубины сна и волн активности головного мозга.

Специалисты больницы Лозаннского университета в Швейцарии опровергли теорию о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек находится в глубоком сне. Долгое время ученые считали, что определить глубину можно только по результатам электроэнцефалограммы, которая показывает мозговые волны, пишет Medical Xpress.

Эксперты в рамках исследования изучили данные 10 пациентов, страдающих бессонницей, и 20 человек, у которых нет проблем со сном. Добровольцев постоянно будили, чтобы мгновенно отследить качество сна на разных стадиях.

У людей с бессонницей тесты показали совпадение как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми. Это значит, что они одновременно бодрствовали и спали. Это опровергает заблуждение о том, что медленные волны всегда говорят о глубоком сне.

Также медики выяснили, что люди с хорошим сном пребывали в наиболее легком сне в первые два часа. Кроме того, удалось доказать, что люди с бессонницей спят больше, чем им кажется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы шесть безотказных средств победить бессонницу.