Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять второй сезон

Режиссер заявил, что второй сезон действительно выйдет. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Режиссер заявил, что второй сезон действительно выйдет. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Режиссер и сценарист южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек подтвердил, что шоу получит продолжение.

Режиссер рассказал в интервью AP Entertainment, что во втором сезоне «Игры в кальмара» покажут новые приключения главного героя Ги Хуна.

Хван Дон Хек поделился, что чувствует себя почти так, что зрители нашумевшего сериала не оставили создателям выбора, кроме как снять продолжение. Он заявил, что второй сезон действительно выйдет. Сейчас, как отмечает режиссер, он «занимается процессом планирования».

Он добавил, что пока слишком рано говорить о сроках выхода второго сезона и условиях реализации проекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала.