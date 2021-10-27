Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала

«Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте», - рассказал южнокорейский кинодеятель. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте», - рассказал южнокорейский кинодеятель. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Хван Дон Хек рассказал, что Netflix, заработавший на его творении сотни млн долларов, не заплатил ему дополнительного бонуса.

Южнокорейский кинематографист Хван Дон Хек поделился информацией о том, что работа над сериалом пошатнула его здоровья. Причиной тому стало постоянное напряжение, которое он испытывал. Из-за стресса режиссер «Игры в кальмара» потерял шесть зубов.

«Физически, морально и эмоционально я был истощен», — говорит Хван Дон Хек.

По его словам, рождение новых и новых идей, которые он постоянно вносил в сценарий, постоянно увеличивало объем работы. Он также отметил, Netflix, заработавший на сериале 896 млн долларов, не заплатил ему премии.

«Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте», — рассказал южнокорейский кинодеятель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, психолог объяснила смыслы «Игры в кальмара» с точки зрения подростковой аудитории. Она призвала родителей инициировать открытые дискуссии с детьми, чтобы обсудить спорные моменты и добрые посылы серила, если последние в нем содержатся.