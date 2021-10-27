Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала

Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала
«Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте», - рассказал южнокорейский кинодеятель. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Хван Дон Хек рассказал, что Netflix, заработавший на его творении сотни млн долларов, не заплатил ему дополнительного бонуса.

Южнокорейский кинематографист Хван Дон Хек поделился информацией о том, что работа над сериалом пошатнула его здоровья. Причиной тому стало постоянное напряжение, которое он испытывал. Из-за стресса режиссер «Игры в кальмара» потерял шесть зубов.

«Физически, морально и эмоционально я был истощен», — говорит Хван Дон Хек.

По его словам, рождение новых и новых идей, которые он постоянно вносил в сценарий, постоянно увеличивало объем работы. Он также отметил, Netflix, заработавший на сериале 896 млн долларов, не заплатил ему премии.

«Мне заплатили столько, сколько изначально было прописано в контракте», — рассказал южнокорейский кинодеятель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, психолог объяснила смыслы «Игры в кальмара» с точки зрения подростковой аудитории. Она призвала родителей инициировать открытые дискуссии с детьми, чтобы обсудить спорные моменты и добрые посылы серила, если последние в нем содержатся.

Netflix игра в кальмара режиссер съемки


 

Новости партнеров
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала
Жители Ленобласти предпочитают поездки в Выборг, Гатчину и Приозерск
Группа «Алиса» отказалась от выступлений из-за ковидных ограничений
Медик считает, что коронавирус может стать причиной болезни Альцгеймера
В Московском районе водитель каршеринга протаранил машину и не признает вину
ДТП в Московском районе «отправило» водителей в объезд по встречке
Массовое ДТП произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД
Власти Петербурга предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кодов