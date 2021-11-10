Ученые сделали вывод, что черный перец может блокировать распространение COVID-19

Ученые сделали вывод, что черный перец может блокировать распространение COVID-19
Ученые сделали вывод, что черный перец может блокировать распространение COVID-19. Фото: pixabay.com

Петербургские ученые заключили, что алкалоиды, содержащиеся в черном перце, могут защитить от заражения коронавирусной инфекцией.

Специалисты обнаружили в соединениях черного перца элемент-алкалоид, который может преградить дорогу инфекции в организм человека. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии РАН со ссылкой на научный журнал Biomedicines.

Специалисты разрабатывают препараты, которые могли бы блокировать белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется вирус. Таким способом COVID-19 блокируется доступ в организм человека. Но белок коронавируса склонен к быстро мутации, поэтому вирус приобретает устойчивость к подобным лекарствам.

Исследователи из из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера продолжают изучение соединений пиперина. Изначально было отобрано 20 алкалоидов. Ученые протестировали его на штамме коронавируса и сейчас продолжают изучать реакцию вируса на пиперин дальше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вполне вероятно возникновение новых штаммов коронавируса из-за путешествий туристов. По словам специалиста, в начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов инфекции.

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