Ученые сделали вывод, что черный перец может блокировать распространение COVID-19

Петербургские ученые заключили, что алкалоиды, содержащиеся в черном перце, могут защитить от заражения коронавирусной инфекцией.

Специалисты обнаружили в соединениях черного перца элемент-алкалоид, который может преградить дорогу инфекции в организм человека. Об этом сообщает пресс-служба Института цитологии РАН со ссылкой на научный журнал Biomedicines.

Специалисты разрабатывают препараты, которые могли бы блокировать белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется вирус. Таким способом COVID-19 блокируется доступ в организм человека. Но белок коронавируса склонен к быстро мутации, поэтому вирус приобретает устойчивость к подобным лекарствам.

Исследователи из из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера продолжают изучение соединений пиперина. Изначально было отобрано 20 алкалоидов. Ученые протестировали его на штамме коронавируса и сейчас продолжают изучать реакцию вируса на пиперин дальше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вполне вероятно возникновение новых штаммов коронавируса из-за путешествий туристов. По словам специалиста, в начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов инфекции.