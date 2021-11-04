Вирусолог объяснил, откуда в России могут взяться новые штаммы коронавируса

Отдых за границей может привести к завозу нового штамма коронавируса в Россию. Фото: Pixabay

Отдых за границей может привести к завозу нового штамма коронавируса в Россию. Фото: Pixabay

Эксперт считает, что любители путешествий рискуют своим здоровьем во время поездок.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik заявил, что вполне вероятно возникновение новых штаммов коронавируса. По словам специалиста, в начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов инфекции.

По мнению Бутенко, снижение заболеваемости вскоре произойдет, однако это могло произойти гораздо раньше, если бы не желание некоторых россиян отправится на отдых в нерабочие дни.

Во время внеочередного отпуска жители России поехали в Египет, Турцию. Это может значительно ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

Путешествуя по заграничным курортам, россияне рискуют не только своим здоровьем. Они могут стать источником новым штаммов Covid

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нерабочие дни в Петербурге могут быть продлены после 8 ноября.