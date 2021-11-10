В России стартовала акция для школьников «Культурный марафон»

В России для обучающихся в школе стартовала акция по истории кинематографа «Культурный марафон», которая продлится до 10 декабря.

Для учащихся в школе любых возрастов стартовала акция по истории кинематографа «Культурный марафон». Об этом сообщает ТАСС.

«Акция «Культурный марафон» будет приурочена к важной дате в истории кино — 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Школьники смогут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе», — отметили организаторы.

В рамках акции, которая проходит с 8 ноября по 10 декабря, школьники смогут пройти онлайн-тест, встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, а также организовать киноклуб в школе и попробовать себя в создании мини-фильмов. Материалы акции подготовили эксперты «Кинопоиска» и образовательных проектов «Яндекса».

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