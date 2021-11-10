На Фурштатской поссорились два безработных: в итоге один из них в тяжелом состоянии

Подозреваемый схватил нож, чтобы доказать свою правоту, и ударил ножом в ногу своего соседа.

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после умышленного нанесения вреда здоровью. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемым стал мужчина 1971 года рождения, который мог тяжело ранить своего соседа.

Инцидент произошел на Фурштатской. Там ранним утром поссорились два безработных соседа. В какой-то момент подозреваемый не выдержал, схватил нож и нанес оппоненту ранение в ногу.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной обеих бедер. Врачи установили, что он был пьян. На данный момент травмированный находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта в Петербурге.