Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе

По факту стрельбы в Выборгском районе 9 ноября было возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство», после чего 10 ноября был задержан и помещен в ИВЛ подозреваемый.
Как стало известно Gazeta.SPB, 8 ноября около 19:30 вечера во дворе дома 132 на проспекте Энгельса неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов воздух из неустановленного травматического оружия. Мотив его действий остался загадкой.
Физически никто не пострадал, но в полицию обратилась гражданка, которая, вероятно, являлась очевидцем произошедшего.
В 00:05 9 ноября опергруппой по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении выстрелов. Тогда же возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания 10 ноября.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге разыскивали мужчину, причастного к стрельбе из травматического пистолета во дворе дома в Выборгском районе.