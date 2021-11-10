Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе
Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Выборгском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

По факту стрельбы в Выборгском районе 9 ноября было возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство», после чего 10 ноября был задержан и помещен в ИВЛ подозреваемый.

Как стало известно Gazeta.SPB, 8 ноября около 19:30 вечера во дворе дома 132 на проспекте Энгельса неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов воздух из неустановленного травматического оружия. Мотив его действий остался загадкой.

Физически никто не пострадал, но в полицию обратилась гражданка, которая, вероятно, являлась очевидцем произошедшего.

В 00:05 9 ноября опергруппой по «горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении выстрелов. Тогда же возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания 10 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге разыскивали мужчину, причастного к стрельбе из травматического пистолета во дворе дома в Выборгском районе.

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