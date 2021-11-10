В Ленобласти обнаружили трупы двух пенсионеров в сгоревшем доме

В Ленобласти обнаружили трупы двух пенсионеров в сгоревшем доме. Фото: "Google.Карты"

В Ленобласти обнаружили трупы двух пенсионеров в сгоревшем доме. Фото: "Google.Карты"

Вчера, 9 ноября, в Бокситогорском районе Ленобласти правоохранительные органы обнаружили два сильно обгоревших трупа.

Около 14:30, 9 ноября после пожара в доме 11 по 2-му Среднему проезду в Пикалево были обнаружены человеческие останки двух пенсионеров.

Как стало известно Gazeta.SPB, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Ленобласти, после чего правоохранительные органы выехали на место и уже в сгоревшем доме нашли двух мертвых людей.

Сообщение о возгорании дома поступило в 13:16. Сотрудники прибыли на место около 14:24. В результате было установлено, что после пожара дома в сильно обгоревшем состоянии обнаружены человеческие останки мужчины 1959 года и женщины 1960 года рождения. Предположительно погибшие являлись владельцами дома.

Трупы были направлены в морг для выяснения всех обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Бокситогорском районе Ленобласти мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя с последующим избавлением от трупа.