В Выборгском районе происходило горение в неэксплуатируемом, одноэтажном здании

В Выборгском районе происходило горение в неэксплуатируемом, одноэтажном здании. Фото: "Google.Карты"

В Выборгском районе происходило горение в неэксплуатируемом, одноэтажном здании. Фото: "Google.Карты"

В Выборгском районе загорелось неэксплуатируемое, одноэтажное здание. Воспламенился мусор.

Около 09:09 часов в Выборгском районе Санкт-Петербурга на улице Верхняя, д.6. загорелся мусор.

Экстренные службы оперативно выехали на место происшествия. Выяснилось, что горение строительного мусора происходило на площади 20 кв.метров.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 09:44. Чтобы справиться с огнем понадобилось 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 ноября, в Бокситогорском районе Ленобласти были обнаружили два сильно обгоревших трупа пенсионеров. В результате выезда правоохранительными органами было установлено, что после пожара дома в сильно пострадавшем состоянии обнаружены человеческие останки мужчины 1959 года и женщины 1960 года рождения.