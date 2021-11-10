В Петербурге одобрили бюджет Фонда социального страхования

В Петербурге одобрили бюджет Фонда социального страхования
В Петербурге одобрили бюджет Фонда социального страхования. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Законодательное собрание в третьем чтении одобрило проект бюджета Территориального фонда медицинского страхования Петербурга на 2021 год и на плановые периоды ближайших двух лет.

Принять проект Территориального фонда медицинского страхования Петербурга решили 48 парламентариев, сообщают в пресс-службе Законодательного собрания. Решение было отправлено на подписание к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Согласно документу, доходная часть бюджета будет увеличена с 127,7 млрд до 130,5 млрд рублей. Расходная часть повысится с 129,9 млрд до 132,8 млрд. Дефицит бюджета фонда составит 2,3 млрд рублей. В Законодательном собрании пояснили, что документ уточняет общий размер нормированного страхового запаса фонда и дополнительное финансирование территориальной программы ОМС.

Поправка обусловили увеличением межбюджетного трансферта из городского бюджета и дополнительной суммой, которая была выделена на программу ОМС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский парламент VII созыва определился с главами всех шести фракций. Это произошло в октябре.

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