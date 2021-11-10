В «Новой Голландии» с 13 ноября начнет работать каток

С 13 ноября на острове Новая Голландия посетителей начнет принимать большой каток, который разместится на площади около двух тысяч квадратных метров недалеко от главной сцены.

Общественное пространство «Новая Голландия» анонсировало открытие катка. По совам владельцев, лед не тает даже при температуре +10 градусов.

В этом году ледовая площадка будет оформлена в стиле советских фарфоровых статуэток. Фигуристы и конькобежцы украсят деревянную сцену острова, а также все афиши и плакаты. У входа на лед будут размещены очаги с живым огнем, а также удобные кресла для отдыха посетителей прямо в коньках.

По времени сеансы запланированы по часам. Стоимость билета варьируется от 200 до 700 рублей в зависимости от дня недели, времени и категории посетителей.

Каток на острове Новая Голландия будет открыт ежедневно до 13 марта. Купить электронные билеты на запланированную дату можно только на сайте пространства, активировать их можно будет в кассах катка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первая елка появилась в начале ноября на Богатырском проспекте недалеко от Окея.