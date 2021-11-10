Бывший советник гендиректора «Метростроя» оспорит в суде расторжение контрактов

Бывший советник гендиректора ОАО «Метрострой» Константин Ерошенко подал иски к петербургскому ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Константин Ерошенко обжаловал в исках одностороннее расторжение властями Санкт-Петербурга контрактов с компанией «Метрострой» на строительство метро. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Бизнесмен обжаловал одностороннее расторжение властями города крупных контрактов с компанией на строительство метро. Из четырех исков, поданных Ерошенко, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял три. Константин Ерошенко все еще остается действующим акционером «Метростроя» с конца 2020 года, владея 16,3% акций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры 29 октября подписал контракт с АО «Метрострой Северной столицы» на строительство метро. Все полномочия по строительству переданы новой компании.