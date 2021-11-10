Бывший советник гендиректора «Метростроя» оспорит в суде расторжение контрактов

Бывший советник гендиректора &#171;Метростроя&#187; оспорит в суде расторжение контрактов
Бывший советник гендиректора "Метростроя" оспорит в суде расторжение контрактов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Бывший советник гендиректора ОАО «Метрострой» Константин Ерошенко подал иски к петербургскому ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Константин Ерошенко обжаловал в исках одностороннее расторжение властями Санкт-Петербурга контрактов с компанией «Метрострой» на строительство метро. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Бизнесмен обжаловал одностороннее расторжение властями города крупных контрактов с компанией на строительство метро. Из четырех исков, поданных Ерошенко, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял три. Константин Ерошенко все еще остается действующим акционером «Метростроя» с конца 2020 года, владея 16,3% акций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры 29 октября подписал контракт с АО «Метрострой Северной столицы» на строительство метро. Все полномочия по строительству переданы новой компании.

АО "Метрострой Северной столицы" арбитражный суд Константин Ерошенко ленобласть новости СПб


 

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