На Центральной улице Петербурга загорелся «Рено»

На Центральной улице Петербурга загорелся &#171;Рено&#187;
В "Рено" загорелся моторный отсек двигателя. Фото: pexels.com

В Красногвардейском районе Петербурга 10 ноября пожар случился в автомобиле марки «Рено». Огонь спасатели уже ликвидировали.

В экстренные службы в среду, в 12:37, поступило сообщение о пожаре по улице Центральная, дом 26.

Как выяснилось, выгорел отсек двигателя «Рено». Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Пожар удалось потушить только к 12:53.

С огнем боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге. Огонь распространился по одноэтажному зданию размером 100х200 метров, строящееся складское здание тушили 54 сотрудника МЧС.

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