Голикова объяснила необходимость вакцинации от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета.

Она отметила, чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек и ревакцинировать порядка 9 млн человек, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.