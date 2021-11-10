На пересечении Невского и Полтавской не смогли разъехаться две легковушки

В среду, 10 ноября, в центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Инцидент случился на пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей. По словам очевидцев, разъехаться не смогли Volkswagen Tiguan и Nissan Pathfinder.
«На перекрёстке Невского 113 и Полтавской, встретились Volkswagen Tiguan и Nissan Pathfinder», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
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