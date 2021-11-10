Певице Наталии Орейро получила российский паспорт

Певице Наталии Орейро получила российский паспорт
Актриса Наталья Орейро. Фото: Instagram

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт.

Певицы проживает в Буэнос-Айресе,

Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках

«Спасибо, я очень рада», — сказала она по-русски.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

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