Певице Наталии Орейро получила российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро получила российский паспорт.
Певицы проживает в Буэнос-Айресе,
Документ ей вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках
«Спасибо, я очень рада», — сказала она по-русски.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.
Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.