Губернатор Петербурга выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника Росгвардии

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким сотрудника Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего при исполнении служебного долга 9 ноября.

Он отметил, что Евгений Захаров посвятил себя благородному делу – защите людей.

«Правительство Петербурга окажет семье погибшего материальную помощь и содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий. Наш город всегда будет помнить подполковника Евгения Захарова, как пример высокого служения долгу», – приводит его слова телеканал «Санкт-Петербург».

Евгений Захаров родом из Мурманской области. Свою службу в полиции Евгений Захаров начал в 2003 году, в СОБР «Гранит» с 2016 года, является ветераном боевых действий, также участвовал в контртеррористической операции. Мужчина награждён двумягосударственными наградами — медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка». У Захарова остались жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую социальную поддержку.

Отмечается, что в Росгвардии сейчас решает вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.