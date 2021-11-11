Нутрициолог рассказала, какие напитки нельзя употреблять натощак

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала, почему употребление кофе и холодной воды на голодный желудок может быть опасно.
Она отметила, что кофе в таком случае стимулирует многие функции желудочно-кишечного тракта, в том числе секрецию соляной кислоты, что в свою очередь может вызвать гастрит.
«Также кофе запускает работу поджелудочной железы — начинают вырабатываться ферменты для переваривания пищи, которой нет в желудке. Это может привести к сбою ее функционирования и заболеваниям ЖКТ», — цитирует ее РИА «Новости».
Кроме того, система пищеварения плохо переносит холодные продукты, поэтому специалист посоветовала пить натощак тёплую воду.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков. По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию.