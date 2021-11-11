Ранним утром на Ораниенбаумском проспекте полыхал гараж

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар в железобетонном гараже.

Возгорание случилось в четверг, 11 ноября, по адресу: Ораниенбаумский пр., д.20. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:16. К месту происшествия оперативно прибыли 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в гараже размером 3х6 метров, крытом шифером, происходило горение обстановки по всей площади

В 05:34 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью 15 спасателей тушили полыхающую двухкомнатную квартиру на Серебристом бульваре. В комнате площадью 14 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 2 «квадратов».